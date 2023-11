Pro-Palästina-Demos: Diese Gruppen gibt es

Nach zahlreichen Pro-Palästina-Demos ist eine öffentliche Debatte entbrannt. Der Umgang mit Islamisten auf Demos ist eine Herausforderung für den Rechtsstaat. 06.11.2023 | 3:10 min

Palästina Spricht

"Palästina Spricht" beschreibt sich selbst als feministisch, demokratisch und antirassistisch. Laut Democ, einem Rechercheverein, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen auseinandersetzt, habe die Gruppe "immer wieder zu Protesten aufgerufen, wo es zu antisemitischen Vorfällen gekommen ist". So wurde etwa der bekannte Slogan: "From the river to the sea, Palestine will be free" auf Plakaten gezeigt, der Israel das Existenzrecht abspricht und in Berlin strafrechtlich verfolgt wird.