Offenbar viele Tote: Explosion an einer Klinik in Gaza

Nach der Explosion eines Krankenhauses in Gaza wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist.

Die Explosion an einem Krankenhaus im Gazastreifen mit vielen Toten geht nach israelischen Erkenntnissen klar auf das Konto militanter Palästinenser. Dort sei am Dienstagabend eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad eingeschlagen. Das gehe aus Luftaufnahmen und einem abgefangenen Telefongespräch hervor, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch in Tel Aviv.