HRW: Krankenhaus-Explosion wohl durch fehlgeleitete Rakete

Zerstörung am Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza im Oktober: Laut Human Rights Watch ist eine fehlgeleitete palästinensische Rakete die wahrscheinlichste Ursache der Explosion.

Die Explosion am 17. Oktober 2023, die zahlreiche Zivilisten am al-Ahli-Krankenhaus in Gaza getötet und verletzt hat, resultierte offenbar aus einem raketengetriebenen Geschoss, wie es bewaffnete palästinensische Gruppen häufig nutzen.

Welche Hinweise hat die Untersuchung ergeben?

"Behörden in Gaza sind offenbar im Besitz von Überresten, die helfen würden, ein abschließendes Ergebnis zu finden", schreibt Human Rights Watch. Ein Foto vom Abend der Explosion soll Mitarbeiter einer Spezialeinheit der Polizei von Gaza am Explosionskrater zeigen.

Ein Augenzeuge, der am Abend am Krankenhaus war, teilte Human Rights Watch mit, dass Mitarbeiter des Innenministeriums alles Schrapnell vom Explosionsort mitnahmen.

Wie viele Opfer hat die Explosion gefordert?

Die genaue Opferzahl ist bis heute nicht geklärt. Das Hamas-geführte Gesundheitsministerium in Gaza sprach von 471 Toten. "Human Rights Watch war nicht in der Lage, diese Zahlen zu bestätigen, die deutlich höher als andere Schützungen sind (…) und nicht zum Ausmaß der sichtbaren Schäden vor Ort passen", schreibt die Menschenrechtsorganisation.

Die palästinensischen Angriffe mit extrem ungenauen Raketen auf israelische Wohngebiete seien durchweg Kriegsverbrechen, so Human Rights Watch. Man habe in der Vergangenheit getötete Zivilisten in Gaza als Konsequenz von fehlgeleiteten Raketen dokumentiert, laut israelischen Erhebungen würden 10 bis 20 Prozent aller aus Gaza gestarteten Raketen abstürzen. "Das Dokumentieren der Schäden von fehlgeleiteten Raketen ist schwierig, da die Behörden in Gaza die Untersuchung solcher Vorfälle behindern", schreibt HRW.