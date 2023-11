Festnahme in Duisburg: Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen

Wegen möglicher Anschlagspläne wurde ein mutmaßlicher Gefährder festgenommen – nun gibt es einen Haftbefehl. Bundesinnenministerin Faeser sieht aktuell jedoch keine erhöhte Gefahr. 25.10.2023 | 1:40 min

Nach der Festnahme eines islamistischen Gefährders in Duisburg hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft jetzt einen Haftbefehl erlassen. Das teilte die Behörde mit. Der 29-Jährige soll sich demnach gegenüber einem Chatpartner in Syrien zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags auf eine pro-israelische Demonstration bereiterklärt haben.

2017 zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt

Der Mann sei 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu fünf Jahren Jugendstrafe wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe Islamischer Staat verurteilt worden und habe die Haft vollständig verbüßt. Spezialkräfte hatten ihn am Dienstagabend in seiner Duisburger Wohnung in Gewahrsam genommen. In den Polizeieinsatz war auch die gemeinsame Terrorabwehrzentrale des Bundes und der Länder involviert.