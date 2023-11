Berlin: Versuchter Brandanschlag auf Synagoge

Scholz selbst kündigte am Donnerstag in einer Regierungserklärung ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung an. Die Behörden dürften keine Demonstrationen zulassen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt und Gewalt verherrlicht werden. "Es ist hier eine klare Kante angebracht und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland."