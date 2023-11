Thüringer Verfassungsschutz warnt vor islamistischen Anschlägen

Der Konflikt in Israel und Gaza führt auch in Deutschland zu Spannungen. 13.10.2023 | 1:38 min

Verfassungsschutz: Islamisten haben Kampf gegen Westen nicht aufgegeben

Motiviert durch die Taten der radikalislamischen Hamas in Israel seien auch "neue und intensivere Aktivitäten anderer Islamisten" denkbar, sagte Kramer. Diese hätten ihren Kampf gegen den Westen schließlich nicht aufgegeben.

Der Thüringer Verfassungsschutz-Chef rechnet außerdem mit einer Zunahme antisemitischer Übergriffe in Deutschland. "Die Hamas ruft jetzt wieder zu offener Gewalt an Juden, jüdischen Restaurants, Läden und Synagogen in allen Teilen der Welt auf", sagte er.