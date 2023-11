174 Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo in Berlin-Neukölln

Kopelke sprach von einer "absolut widerlichen Stimmung in Deutschland" und bezog sich unter anderem auch auf den versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Berlin in der Nacht zum Mittwoch. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen dabei zwei vermummte Täter Brandsätze in Richtung der Kahal Adass Jisroel Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben. Sie seien auf dem Bürgersteig nahe der Synagoge aufgeschlagen.