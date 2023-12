Dänemark verbietet Koranverbrennungen

Nach dem Aufruhr in der muslimischen Welt nach einer Reihe von Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark hat das dänische Parlament ein Verbot solcher Aktionen beschlossen. Nach einer fast vierstündigen Debatte wurde die Gesetzesvorlage am Donnerstag in dritter Lesung mit einer Mehrheit von 94 Ja-Stimmen und 77 Gegenstimmen im Parlament angenommen.