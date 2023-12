Experte zu Ukraine-Hlfe: Fehlende Munition "fast peinlich"

"Die Lage ist schon seit einiger Zeit schwierig", sagt Nico Lange. Denn die ukrainische Gegenoffensive habe nur Teilerfolge erreicht und Russland versuche zudem in einigen Frontbereichen wieder anzugreifen. Die Lage sei allerdings "sicher nicht ganz so schlimm", wie das in den Debatten hin und wieder den Anschein habe.