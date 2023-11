Kiews erster ATACMS-Einsatz hatte "verheerende Wirkung"

Die Ukraine hat in dieser Woche zum ersten Mal die von den USA gelieferten ATACMS-Raketen im Kampf gegen den russischen Angriff eingesetzt. Dabei wurden zwei Militärflugplätze in den Regionen Luhansk und Berdjansk getroffen. Es seien mehrere russische Hubschrauber zerstört worden, hieß es in Kiew. Gerade diese ersten Angriffe waren "extrem wichtig", erklärt der Militärexperte Nico Lange bei ZDFheute, da Russland nicht darauf vorbereitet war. Die Lieferung selbst war lange geheim gehalten worden.