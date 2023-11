Expertin Major: "Großer Erfolg" der Ukraine ausgeblieben

Nach Einschätzung der Sicherheitsexpertin Claudia Major braucht die Ukraine mehr Hilfen westlicher Staaten, um in eine überlegene Position gegenüber Russland zu kommen. 14.11.2023 | 5:38 min

Die Sicherheitsexpertin Claudia Major sieht bei der ukrainischen Gegenoffensive gegen den russischen Angriffskrieg in erster Linie "kleinere Fortschritte". Im ZDF-Morgenmagazin sagt die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP):

Wir haben seit dem Beginn der ukrainischen Offensive im Juni gesehen, dass es (...) kleinere Fortschritte gab, also insbesondere mit Blick auf die Krim.

Dort sei es der Ukraine gelungen, hinter die russischen Linien zu zielen und etwa Gefechtsstände zu zerstören. Dadurch seien auch ukrainische Getreidelieferungen per Schiffsverkehr wieder möglich gewesen.

Sicherheitsexpertin Major: Ukraine braucht "Überlegenheit"

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, hatte Anfang November davor gewarnt, der Krieg drohe zu einem zermürbenden und unbeweglichen Stellungskrieg zu werden und sprach von einer "Pattsituation". Kurz darauf widersprach Präsident Wolodymyr Selenskyj allerdings den Aussagen . Dazu sagt Major, dass sich tatsächlich ein Stillstand an der Front entwickeln könne, sollte sich bei der Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine nicht etwas fundamental ändern: "Das Risiko besteht."

Florian Neuhann, ZDF-Korrespondent in Brüssel, betont, dass sich die EU zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf längerfristige Hilfen einigen könne.

Major: "Russland setzt immer noch auf Sieg"

Bei den bisherigen Unterstützungen für die Ukraine müsse hinterfragt werden, wann diese greifen würden, sagt Sicherheitexpertin Major. So sei beispielsweise in den westlichen Unterstützerstaaten die Artillerieproduktion hochgefahren worden, "aber das wird sich erst 2025 bemerkbar" machen. Es fehle noch das Gesamtbild, wie die Ukraine in die "Überlegenheit" gegenüber Russland gebracht werden solle.