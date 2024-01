Grünen-Chefin bei "Lanz": "Emotionales Angebot" gegen AfD

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 16. Januar 2024. 16.01.2024 | 75:31 min

Die AfD und andere Rechtspopulisten erreichen offenbar immer mehr Menschen, während die Ampelkoalition schwächelt . Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang ermahnte darum am Dienstagabend bei Markus Lanz auch ihre eigene Partei:

"Wir als Demokratie" hätten es verpasst, "denen ein eigenes emotionales Angebot entgegenzusetzen: 'Du bist gut, weil du gebraucht wirst. Du bist gut, weil du was bewegen kannst.'"

AfD-Co-Fraktionschefin Alice Weidel äußerte sich zu den "Correctiv"-Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Funktionären, rechten Geldgebern und bekannten Neonazis, bei dem es um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland ging. 16.01.2024

Kritik an Grüner Migrationspolitik

Es habe aber in den letzten zehn bis 15 Jahren vor allem in der Migrationspolitik "eine Wünsch-dir-was-Rhetorik und -Kommunikation und -Priorisierung" gegeben. Diese sei willkürlich, irrational, naiv und widersprüchlich gewesen, was etwa dazu geführt habe, dass "Äußerungen wie 'Begrenzung' bei Grünen-Politikern gar nicht zum Standardrepertoire gehören dürfen, weil das dann schon ausgrenzend ist".