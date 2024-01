Bamf: Asylanträge in 2023 um 50 Prozent gestiegen

Im Jahr 2023 stellten insgesamt fast 352.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland - so viele wie seit 2016 nicht mehr.

​​ Rund 329.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt - etwa 50 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Montag in Nürnberg mitteilte.

Union übt Kritik an Migrationspolitik

"Die Bundesregierung bekommt die Migrationskrise nicht in den Griff", teilte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Andrea Lindholz ( CSU ), mit. "Trotz der Überlastung der Kommunen hält die Ampel rigoros an ihren Vorhaben wie der Erleichterung der Einbürgerung fest und setzt damit immer neue Anreize für weitere illegale Migration."

So viele Asylanträge wie seit 2016 nicht mehr

Nach der am Montag veröffentlichten Statistik stellten im vergangenen Jahr insgesamt fast 352.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland - so viele wie seit 2016 nicht mehr. Damals waren es jedoch mehr als doppelt so viele. 23.000 der Asylanträge waren nach Bamf-Angaben im zurückliegenden Jahr Folgeanträge.