Heil im ZDF: Bürgergeld kein bedingungsloses Grundeinkommen

Arbeitsminister Heil (SPD) kündigt an, mit härteren Sanktionen gegen "Totalverweigerer" vorzugehen. Das Bürgergeld sei "kein bedingungsloses Grundeinkommen", sagt er im ZDF. 07.01.2024 | 5:18 min

Die Kritik an Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil für Verschärfungen beim Bürgergeld reißt nicht ab. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" stellt der SPD-Politiker klar:

"Das war immer ungerecht. Das ist auch nicht in Ordnung", fügte der Minister hinzu. Denn betroffen seien vielfach alleinerziehende Frauen oder Menschen mit Einschränkungen, denen die Gesellschaft eine Chance einräumen müsse, wieder in Arbeit zu kommen.

Als Ausgleich für die Inflation ist der Regelsatz beim Bügergeld ab Januar deutlich gestiegen. Aus der Gastronomie kommt Kritik an der Erhöhung: Arbeit lohne sich immer weniger. 05.01.2024 | 1:40 min

Der Sinn des Bürgergelds bestehe gerade darin, zum einen Menschen, die in Not geraten sind, "verlässlich abzusichern", und zum anderen, erwerbsfähige Menschen in Arbeit zu bringen. Die allermeisten Empfänger von Bürgergeld würden "konstruktiv" mitarbeiten, sagt der Minister.