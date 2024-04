Insolvenz: So steht es um die Rechte von Verbrauchern

Zahlungsunfähige Unternehmen müssen Insolvenz anmelden, sonst machen sie sich strafbar. Aber wie geht es dann weiter? Möglich sind zwei Szenarien: Die Firma ist so pleite, dass sie sich keinen Insolvenzverwalter leisten kann. Dann gehen alle leer aus.

Möglichkeit zwei: Es ist noch ein gewisses Vermögen vorhanden. In diesem Falle wird ein Insolvenzverwalter beauftragt, ausstehende Forderungen zu klären. Auch Verbraucher können ihre Ansprüche an dieser Stelle geltend machen.

Schwache Konjunktur und Nachholeffekt: Insolvenzexperten erwarten mehr Firmenpleiten in diesem Jahr. Das spüren auch die Verbraucher.

Wenn das Unternehmen noch etwas schuldig ist

Wer in Vorkasse tritt, aber die bezahlte Leistung nicht erhält, sollte sich an den Insolvenzverwalter wenden. Dasselbe gilt, wenn Verbraucher mangelhafte Ware innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren reklamieren oder einen Gutschein einlösen möchten.

Der Insolvenzverwalter entscheidet, wie es weitergeht - also, ob die Leistung noch erbracht wird oder nicht. Falls nicht, bleibt auch Privatpersonen die Möglichkeit, Forderungen in die Insolvenztabelle einzutragen. Nach Ablauf einer Frist teilt der Insolvenzverwalter das verbleibende Vermögen anteilig unter allen Gläubigern auf.

Mehraufwand für Verbraucher lohnt sich oft nicht

Verbraucher müssen wissen, dass die Befriedigung aus der Insolvenzmasse in der Regel sehr gering ist.

Müssen Verbraucher nach einer Insolvenz noch zahlen?

Ist die Leistung schon erbracht, aber die Zahlung steht noch aus, müssen Verbraucher bei einer Firmeninsolvenz in jedem Fall den vollen Betrag begleichen. Das kann passieren, wenn Personen etwa Kauf per Vorkasse oder auf Raten wählen.

