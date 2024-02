Pleiteprognose: Was Insolvenzen für Verbraucher bedeuten

Ein Riss in der Hose oder fehlende Schrauben im Paket der Lampe? Wer eine Ware reklamieren will, deren Verkäufer zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet hat, könnte dabei Schwierigkeiten bekommen. Probleme wie dieses werden in diesem Jahr vermutlich häufiger auftreten, denn die Zahl der Unternehmenspleiten sollen einer Studie zufolge steigen.