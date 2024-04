Cyberversicherung: Wie sinnvoll ist sie wirklich?

Cyberversicherungen bieten ganz allgemein Schutz vor Risiken, die durch die Nutzung des Internets entstehen können. Dies ist jedoch ein weites Feld und private Nutzer sollten sich vorab informieren, was die gewählte Versicherung genau abgedeckt.

Was deckt eine Cyberversicherung ab?

In den meisten Fällen kann man sich gegen Vermögensschäden absichern, die beispielsweise durch Identitätsdiebstahl beim Online-Banking oder durch Betrug beim Online-Shopping auftreten können. Bei einem Virenangriff wird oft ein finanzieller Zuschuss für die Datenrettung gewährt.

Straftaten im Netz haben in Deutschland im vergangenen Jahr Schäden in Milliardenhöhe verursacht, so das neue Bundeslagebild Cybercrime. Die Dunkelziffer der Fälle ist hoch.

