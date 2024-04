Mobbing in der Schule: Was man dagegen tun kann

Mobbing findet häufig sowohl offline als auch online statt. Betroffene werden zum Beispiel in der Schule gemobbt, aber auch zu Hause erreichen sie beleidigende Inhalte im Klassenchat oder Sozialen Medien. Sie können sich der Situation nur noch schwer entziehen.

Was ist Cybermobbing?

Beim Cybermobbing enden die Beleidigungen nicht beim Verlassen des Schulhofs oder an der Haustür. Betroffene sind dem Mobbing vielmehr 24 Stunden am Tag und an jedem Ort ausgesetzt.