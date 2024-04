Cybergrooming: Sexuelle Gewalt - eine Gefahr für Kinder

Cybergrooming als Vorstufe des Missbrauchs

"Die meisten Täter*innen wollen schnell in andere Kommunikationskanäle wechseln. Social-Media-Dienste oder Online-Games dienen also vor allem als Anbahnungsplattformen, um überhaupt den Kontakt herzustellen", sagt Michl-Krauß. Der sexuelle Missbrauch finde dann in der Regel eher in privaten Kommunikationsräumen statt. Das können Apps wie Snapchat, WhatsApp oder andere Messenger-Dienste sein.

Aufklärung über Cybergrooming

Wie Eltern ihre Kinder und diese sich selbst schützen können

Lernen, Grenzen zu setzen

Doch: "Prävention ist der beste Schutz", sagt Hannah Lichtenthäler. Dazu gehöre auch, mit Kindern altersgerecht über sexuelle Aufklärung zu sprechen und grundsätzlich darüber, wie man Grenzen setzt. Dabei geht es beispielsweise um die Fragen, was normal ist und was nicht normal ist. "Wenn jemand einfach ein Nacktbild schickt, ist das zum Beispiel nicht normal", sagt Lichtenthäler.

Vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung wichtig

Um offen mit seinem Kind über diese Themen sprechen zu können, benötigt es ein gesundes Vertrauensverhältnis. "Es geht darum, mit Kindern im Austausch zu bleiben, Interesse zu zeigen und dann in diesen Kontexten über Risiken aufzuklären", erläutert Medienpädagogin Michl-Krauß. Dann suchen Kinder auch eher selbst das Gespräch, wenn sie etwa von Cybergrooming betroffen sind. "Es geht darum, Kindern das Gefühl geben, sich jederzeit an Sie wenden zu können, egal mit welchem Inhalt", sagt Hannah Lichtenthäler.

Kinder hätten laut Lichtenthäler häufig große Angst, wenn sie im Internet etwas getan haben, was Eltern ihnen vorher verboten haben. Denn dann folgen meist weitere Verbote. Kinder bräuchten in so einem Fall jedoch eine unvoreingenommene Vertrauensbasis, so die Expertin. Wichtig sei, dass es keine Schuldzuweisungen gibt. "Denn wenn Kinder wissen, dass sie sich an Erwachsene wenden können, ist das der erste Schritt ihnen zu helfen."