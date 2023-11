Kampf gegen Kinderpornografie: Was Ermittler brauchen

Staatsanwältin Julia Bussweiler (Bereich Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern) in ihrem Büro. Sie bearbeitet hier den Fall "Boystown"

Je schneller die Überarbeitung des Paragrafen 184 b des Strafgesetzbuchs erfolge, desto besser, so der Vorsitzende der Gewerkschaft, Jochen Kopelke, gegenüber dem ZDF.

Seit 2018 sind Kinderpornografie-Verfahren deutlich gestiegen. Der Grund: Jugendliche, die Nacktaufnahmen von Minderjährigen besitzen oder posten, wissen oft nicht, dass sie sich strafbar machen. 06.07.2023 | 2:03 min

Der Grund: Was unter Kinderpornografie fällt, ist in Deutschland sehr weit gefasst . Ein 14-Jähriger macht sich beispielsweise strafbar, wenn er sich auf dem Smartphone ein Nacktbild anschaut, das ihm seine 13-jährige Freundin geschickt hat.

Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen unter 21

Die Folge: Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen, gegen die die Polizei im Jahr 2022 ermittelte, waren laut der Polizeilichen Kriminalstatistik unter 21 Jahre alt. Die Ermittlerinnen und Ermittler verwenden also immer mehr Zeit darauf, die Fälle von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuklären, anstatt jene zu kriegen, die wie in Lügde oder Bergisch-Gladbach ganze Netzwerke aufgebaut haben.

"Die neue Reform des Straftatbestands der sogenannten kinderpornografischen Inhalte geht in die richtige Richtung", findet deshalb der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei in Brandenburg.

Familienministerin Paus fordert ein aufgeklärtes Umfeld, um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen. 13.11.2023 | 1:32 min

Die Herabstufung vom Verbrechen zum Vergehen, wie sie der Justizminister in seinem Referentenentwurf plant, würde dazu führen, dass wieder mehr Verfahren eingestellt werden könnten. So war es in der Vergangenheit, bis eine Gesetzesverschärfung der schwarz-roten Koalition vor zwei Jahren die Einstellungsmöglichkeit nahm.