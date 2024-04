Urlaub buchen: Besser im Reisebüro oder von zu Hause aus?

Am Ende entscheidet nicht nur das Reiseziel über die Art der Buchung. Komplexität und Zeitpunkt der Reise sind ebenso wichtig. Grundsätzlich raten Verbraucherschützer, Portale und Reisebüros zu vergleichen und Empfehlungen von Familie oder Freunden einzuholen.



Vorsicht sollte immer dann geboten sein, wenn die Angebote auffallend günstig sind, der gesamte Reisepreis mehr als vier Wochen im Voraus gezahlt werden muss oder Informationen im Impressum unvollständig sind. Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen, wird am Ende mit einem sorgenfreien Urlaub belohnt - egal ob am Strand, in den Bergen oder in der Stadt.