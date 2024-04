Fahrradkauf: Drei Tipps, um günstig ein Fahrrad zu kaufen

Wer sich für den Kauf eines Fahrrads interessiert, hat derzeit gute Chancen, günstig an ein Modell zu kommen. Wie trifft man eine Auswahl und was zeichnet ein echtes Schnäppchen aus?

Wer derzeit ins Fahrradgeschäft geht, sieht viele Angebote und Rabatte. Auch die Auswahl an Rädern ist groß. Das war in den letzten Jahren anders. Doch Corona ist vorbei, die Lieferengpässe sind überwunden - und das ist gut für Fahrradkäufer: "Viele Fahrradhändler haben derzeit volle Lager und müssen Fahrräder loswerden", weiß Laura Ganswindt vom ADFC Bayern.

Große Auswahl an Fahrrädern

Wer wisse, dass er am liebsten am Wochenende in den Bergen fahren möchte, solle ans Mountainbike denken. Für die tägliche Runde in der Stadt komme eher ein Cityrad mit der kompletten Ausstattung infrage, zumal: "Wenn ich Einkäufe damit erledigen will, dann macht es Sinn, einen Gepäckträger zu haben, wo ich dann auch Taschen dran befestigen kann." Mountainbikes oder auch Rennräder sind für diesen Bereich schlecht einsetzbar, eine Umrüstung eine Notlösung.