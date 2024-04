E-Bike oder Fahrrad klassisch? Welche Modelle gekauft werden

In Deutschland besitzen rund 80 Prozent aller Haushalte mindestens ein Rad . Im Hinblick auf den Klimaschutz und die Mobilitätswende spielen Fahrräder im Straßenverkehr eine immer größere Rolle. Viele Menschen investieren jedoch auch in Zweit- oder sogar Dritträder für Hobby und Freizeit . Allgemein geht der Trend zum motorisierten Fahrrad. Aber auch Lastenräder und die Option des Fahrrad-Leasings gewinnen an Attraktivität.

2023 erstmals mehr E-Bikes als klassische Fahrräder verkauft

Trekkingrad vor Mountainbike das beliebteste Modell in Deutschland

In Deutschland sind jene Fahrradmodelle am beliebtesten, die sowohl auf der Straße als auch im Gelände genutzt werden können. Sie eignen sich daher für den Alltag und für Ausflüge gleichermaßen. Deutlich die Nase vorne hat beim klassischen Fahrrad und auch in den Gesamt-Verkaufszahlen das Trekkingrad. Bei den E-Bikes liegt das Mountainbike an erster Stelle.