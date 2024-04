Fremdsprachen lernen: Welche Tipps und Methoden sich eignen

Das Wichtigste sei es, das Erlernen einer Fremdsprache mit einem klaren Plan anzugehen, sagt Daniel Reimann, Professor für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Humboldt Universität Berlin. Dafür seien vier Fragen entscheidend: "Was ist meine Motivation? Was ist mein Ziel? Wie viel Zeit nehme ich mir und welche Lerntechniken funktionieren für mich am besten?"