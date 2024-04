Foodwatch fordert Altersbeschränkung für Energydrinks

In einem Supermarkt in Deutschland stehen Energydrinks unterschiedlicher Marken.

Eine Halbliter-Dose der Drinks enthalte bereits mehr Koffein "als ein normalgewichtiger Zwölfjähriger maximal an einem Tag zu sich nehmen sollte", warnte Foodwatch. Außerdem würden die Drinks etwa mit "Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen und Angstzuständen in Verbindung gebracht". Daher müsse es "endlich auch in Deutschland einen Verkaufsstopp der Getränke an Minderjährige" geben.