Sommer im April: Was die frühe Wärme mit dem Körper macht

Berlin: Sonne genießen am Spreeufer

Warnung vor zuviel Sonne

Hohe Temperaturen lösen starken Pollenflug aus

Auch viele Allergiker werden sich wohl nicht über das Sommerwetter freuen. Laut Graw ist an diesem Wochenende mit einer starken Birken- und Eschenpollenbelastung zu rechnen.

Sportlich Aktive sind weniger wetterfühlig

Generell könnten Menschen hohe Temperaturen so früh im Jahr weniger gut vertragen als am Ende des Sommers, wenn sie sich an die Wärme gewöhnt hätten, erklärt die Expertin.