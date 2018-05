ZDFtivi | PUR+ - Kraftwerk Sonne

Energie im Überfluss und dazu noch fast kostenlos! Was jetzt noch nach Utopie klingt, kann in einigen Jahrzehnten schon zur Realität werden. Denn Forscher setzen immer stärker aufs "Kraftwerk Sonne". In jeder Sekunde trifft Sonnenenergie von rund 50 …