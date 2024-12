Es ist nicht nur entscheidend, motiviert zu sein. Man muss die Motivation auch in eine Handlung umsetzen. Dafür empfiehlt Sportpsychologe Markus Gretz die WOOP-Methode. "Sie basiert auf dem Konzept des mentalen Kontrastierens", erklärt er. Das bedeutet, dass einem Wunsch - wie zum Beispiel mehr Sport zu treiben - gegenübergestellt wird, was einen daran hindert oder hindern könnte. Dadurch könne man sich bereits auf Hindernisse einstellen und überlegen, wie man sein Vorhaben trotzdem umsetzen kann, sagt Gretz.Eine kostenfreie Anleitung zu der Methode gibt es unter: Woop my Life