Supplements gelten als Mittel der Wahl, um vermeintliche Nähr- und Mineralstoffmängel auszugleichen. Doch welche Präparate halten wirklich das, was sie versprechen? Besonders bei Vitamin D scheiden sich die Geister. Öko-Test ist dieser Frage in seiner Januar-Ausgabe auf den Grund gegangen. Das Fazit der Tester ist ein eindeutiges: "Die Dosis macht's".

Arzneimittel vs. Nahrungsergänzungsmittel

Bei den vier Arzneimitteln wie unter anderem "Dekristol 1000 I.E." (Gesamtnote "sehr gut") hatten die Tester nichts auszusetzen. Die beauftragte pharmakologische Bewertung bescheinigte eine ausreichend belegte Wirksamkeit bei den im Beipackzettel aufgeführten Indikationen, so die Tester. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, sowohl Dosis als auch Dauer vom behandelnden Arzt einzuhalten.

Kritischer beurteilte Öko-Test die Nahrungsergänzungsmittel (NEM). Menschen, die sich in den Sommermonaten ausreichend im Freien aufhalten, hätten keinen zusätzlichen Nutzen durch die Einnahme der Präparate. Mit "gut" und somit Bestnote bei den NEM schnitten die "Hübner Vitamin D3 Tropfen" ab.

Tagesdosis bei vielen Präparaten deutlich überschritten

Öko-Test kritisierte, dass bis auf vier Präparate alle NEM in diesem Test mit ihrer höchsten empfohlenen Tagesdosis über diesem Wert liegen. Die höchste Tagesdosis hatte "Vigantolvit Vitamin D3 Öl, Tropfen" von "Procter & Gamble" (Note "ungenügend") mit 100 Mikrogramm, was fünffach über der Empfehlung des BfR liege, so Öko-Test weiter.