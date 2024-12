Im Notfall alles zur Hand? Was in einer Hausapotheke nicht fehlen sollte.

Sie ist die stille Heldin im Haushalt und wartet geduldig auf ihren Einsatz: die Hausapotheke. Manche haben sie in einer Schublade, andere in einer Box oder einem Schrank. Doch der Inhalt sollte immer wieder mal geprüft werden: Ist genügend Vorrat da? Wie lange sind die Mittel noch haltbar?

Das gehört in die Hausapotheke

Folgende Medikamente und Verbandsmaterialien sollten in der privaten Hausapotheke sein, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK):

Hausapotheke regelmäßig überprüfen

Hausapotheke passend für Kinder und für Ältere

Wichtig ist, dass der Vorrat an Medikamenten auch über das Wochenende reicht, also mindestens für zwei, drei Tage, rät die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Wer ein Rezept für seine Medikamente braucht, sollte es rechtzeitig beim Arzt besorgen. Wenn es ein Folgerezept ist, geht dies auch telefonisch in der Praxis bestellt per E-Rezept, das über die elektronische Gesundheitskarte direkt bei der Apotheke eingelöst werden kann. Der Vorrat sollte nicht übermäßig angelegt sein. Denn dies könnte dazu führen, dass eventuell ungenutzte Medikamente weggeworfen werden. Außerdem könnte ein zu großer Vorrat einen Engpass bei bestimmten Medikamenten mitverursachen.

Der beste Platz für die Hausapotheke

Häufig ist die Hausapotheke im Badezimmer zu finden. Allerdings: "Dort oder in der Küche sollte sie nicht aufbewahrt werden", rät Ursula Sellerberg. Die hohe Luftfeuchtigkeit in diesen Räumen könne den Medikamenten schaden. "Stattdessen sollte man die Hausapotheke in einem trockenen Raum mit durchgehend niedriger Temperatur lagern", so Sellerberg. Hier bieten sich das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer an. Ebenso wichtig ist, dass es ein fester Platz ist, den alle Bewohner kennen - damit im Notfall nicht danach gesucht werden muss.