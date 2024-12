Ein Experiment zeigt: Die Verarbeitung von Alkohol in Lebensmitteln ist für Verbraucher nur schwer zu erkennen.

Ein Milchbrötchen als Frühstück , eine fertige Bio-Tomatensuppe zum Mittagessen und als Nachtisch ein kleines Schokotörtchen: Hätten Sie vermutet, dass in diesen Lebensmitteln Alkohol stecken kann? Produkte, die durchaus auf jedem Speiseplan stehen könnten - auch auf dem von Kindern.

Warum Alkohol in Lebensmitteln verwendet wird

Bei Backwaren wird Alkohol als Konservierungsmittel verwendet. So werden Produkte entweder selbst oder die Innenseite ihrer Verpackung mit Alkohol besprüht, um sie haltbar zu machen.

Alkohol wird auch als Aroma eingesetzt, beispielsweise in Tiramisu oder Weinbrandessig. Aber auch bei Fertiggerichten mit Bratensoße, in Zwiebel-, Gulasch- oder auch Tomatensuppen verwenden Lebensmittelhersteller Alkohol als Aromastoff.

Alkohol kann sich auf der Zutatenliste auch hinter anderen Namen verstecken. Stehen die folgenden Begriffe in der Zutatenliste, enthält das Produkt Alkohol:

Regularien von Alkohol in Lebensmitteln

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schreibt auf seiner Webseite, dass grundsätzlich alle Zutaten, die in einem vorverpackten Lebensmittel enthalten sind, anzugeben seien. Weiter heißt es, dass auch Zusatzstoffe und Aromen aufgeführt werden müssen. Regeln für die Angaben des Alkoholgehalts eines Produktes gibt es allerdings nur bei Getränken.

Zusatzstoffe werden mit E-Nummern angegeben. So steht die Nummer E334 für Weinsäure und E1519 für Benzylalkohol. Alkohol als Zusatzstoff werde von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) geprüft, so Marlene Bär. Wird dieser Zusatzstoff zugelassen, gilt er als Träger von Aromen und befindet sich unter 0,2 Volumenprozent Alkohol. Diese Menge sei weder gesundheitsschädlich noch wahrnehmbar, so die Lebensmittelexpertin.