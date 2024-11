In Zeiten, als Menschen ihre Nahrung noch selbst in der Natur gesammelt haben, war süßer Geschmack, ein Hinweis auf hohen Energiegehalt und auf Ungiftigkeit. Babys haben daher eine angeborene Vorliebe für süße Speisen und müssen sich erst an bitteren Geschmack gewöhnen. Wer dem Reiz von Süßem widerstehen oder abnehmen möchte, kann es mit Bitterem versuchen: Bitterstoffe fördern die Produktion bestimmter Hormone, die das Sättigungsgefühl fördern und Heißhungerattacken sowie die Lust auf Süßes reduzieren.