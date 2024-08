Ernährung in der Schwangerschaft: das sollten Frauen meiden

Es handelt sich um Parasiten, die in erster Linie über den Kot von infizierten Katzen übertragen werden, etwa beim Säubern der Katzentoilette. Toxoplasmose kann nur gefährlich werden, wenn sie in der Schwangerschaft das erste Mal auftritt. Dann verfügt die Immunabwehr der Mutter noch nicht über Antikörper und die Infektion kann auf das Baby im Mutterleib übergehen. Dies kann eine Früh- oder Totgeburt auslösen. In seltenen Fällen treten schwere Schäden am zentralen Nervensystem auf. Manchmal kann es noch Jahre später zu Erkrankungen an den Augen kommen.