Studie zu Schwermetallen: Gefährden Tampons die Gesundheit?

Das Team hat 30 Tampons auf Rückstände 16 verschiedener Metalle untersucht:Die Metallgehalte unterschieden sich dabei vor allem nach Verkaufsregion und zwischen organischen und nicht-organischen Tampons.Die aus Europa stammenden Tampons überschritten nicht die EU-Vorgabe zur Schwermetallbelastung in Textilgeweben. Während nicht-organische Tampons tendenziell mehr Blei enthielten, war die Arsen-Belastung bei organischen Tampons höher.Nicht klären konnte die Studie, wie das Schwermetall in das Gewebe der Tampons gelangt. Möglicherweise werden Metalle wie Arsen direkt von der Baumwollpflanze aufgenommen oder über Zusätze wie Weißmacher oder antibakterielle Wirkstoffe beigefügt. Die Forschenden merkten außerdem an, dass die Gruppe an getesteten europäischen Tampons nichtrepräsentativ für den gesamten europäischen Markt stehen kann.