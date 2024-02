Zu wenig Pilz-Diversität: Warum Camembert in Gefahr ist

Samtig weißer Schimmel - das war nicht immer so und könnte sich künftig auch wieder ändern: Camembert

Experten in Frankreich warnen vor einem möglichen Ende des Camemberts mit seiner weißen, flaumigen Kruste. Für den Weichkäse werde derzeit ein einziger Pilzstamm der Art Penicillium camemberti verwendet, heißt es im Magazin "Le Journal" des französischen Forschungszentrums CNRS.

Der Stamm werde nicht geschlechtlich vermehrt, sodass kein neues Erbgut hinzukomme. Mit der Zeit habe er so die Fähigkeit verloren, für die Reproduktion notwendige Sporen zu produzieren. In dem Beitrag heißt es, für Produzenten sei es mittlerweile sehr schwierig geworden, den Pilzstamm in ausreichender Menge zu erstehen.