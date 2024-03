Ostern: Wie gesund sind Eier?

Ob braune oder weiße Schale, das liegt an der Hühnerrasse - ändert aber nichts am Inhalt des Eis. Für Unterschiede in der Ei-Zusammensetzung sorgen vielmehr Haltung und Fütterung der Hühner . Eier von freilaufenden Hühnern, die Futter mit Samen und Kernen statt Standardfutter gefressen haben, seien reicher an wertvollen Stoffen wie ungesättigten Fettsäuren, betont Präventivmediziner und Ernährungswissenschaftler David Fäh.