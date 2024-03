Ostereier färben: Tipps und Techniken zum natürlichen Färben

Warum natürliche Farbstoffe die bessere Alternative sind

Natürliche Farbstoffe werden aus verschiedenen organischen Stoffen gewonnen und sind im Gegensatz zu chemischen Farbstoffen weniger schädlich für unsere Umwelt. Die so gewonnenen Farben sind biologisch abbaubar und daher leichter zu entsorgen.

Zwiebelschalen zum Beispiel, würden sonst in der Regel im Müll landen, so Effers weiter. Verwende man sie zum Eierfärben, handele sich also um Upcycling.