Wie andere Länder das Osterfest feiern

Nass geht es am Ostermontag auch in Polen zu: Ursprünglich lauerten vor allem auf dem Land die jungen Männer morgens den Mädchen auf und bespritzen sie mit kaltem Wasser. Mittlerweile müssen die Menschen in Polen am "lany poniedzialek" ("nasser Montag") auch in den Städten auf Wasserattacken in ihren Wohnungen und auch auf der Straße gefasst sein. Bereits am Karsamstag lassen die Polen in der Kirche ihre traditionellen Osterspeisen segnen, neben buntbemalten Eiern auch Wurst und Brot. Sie werden am nächsten Morgen nach dem traditionellen Kirchgang zum Frühstück gegessen.