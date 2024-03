Ist Jesus wirklich gekreuzigt worden? Stand der Wissenschaft

Breite Quellenlage zu Jesus

Heute würde man "Follower" oder "Influencer" sagen. Sicherlich haben sie sich auch an den Fakten orientiert. Sie beriefen sich auf mündliche Traditionen und schriftliche Quellen. In der Zeit als zum Beispiel Paulus seine Briefe schrieb, gab es noch Zeitzeugen von Jesus.

Steinbruch unter Grabeskirche in Jerusalem als Kreuzigungsort

Hier vermuten Archäologen die Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde und die in der Bibel "Golgatha" genannt wird. Noch heute ist ein Teil des Kalksteinhügels in der Grabeskirche zu sehen und wird als der Ort verehrt, an dem die Kreuzigung Jesu stattgefunden haben soll.

Kreuzigungen: Schreie waren unüberhörbar

Kreuzigung aus Angst vor Kritik?

Das Todesurteil am Kreuz durfte in Jerusalem nur durch den römischen Präfekten ausgesprochen werden. Pontius Pilatus, den eine gefundene Inschrift "praefectus Judaeae" nennt, muss das Urteil gefällt haben, eine Strafe für politische Unruhestifter.

Darüber hinaus berichtet die Bibel, dass der unmittelbare Anlass von Jesus Verhaftung die Kritik am Tempel und an dem lukrativen Geschäft mit dem Glauben war.

Der Archäologe Professor Matthias Wemhoff reist zurück in die Zeit und stellt Fragen: Was geschah im Rest der Welt, als mit Jesus Christus Geburt das Jahr 0 für unsere Zeitrechnung festgeschrieben wurde? Was machten eigentlich die Maya, als die Chinesen die große Mauer bauten? Warum gibt es diese Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung der Völker überhaupt? Matthias Wemhoff zeigt uns die Gleichzeitigkeit von Dingen, die verschiedener kaum sein könnten.

04.06.2016 | 43:35 min