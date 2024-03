Bunte Eier, Schokoladenhasen und Osterfeuer: Es gibt viele verschiedene Bräuche und Traditionen an Ostern. Warum das Fest gefeiert wird und wieso es für Christen so wichtig ist.

Was feiern Christen an Ostern?

Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Dennoch ist es für viele das Fest der Schokohasen und bunten Eier. Was an Ostern gefeiert wird. 17.04.2022 | 1:01 min

Ostern ist das wichtigste Fest der Christen in aller Welt. Warum und wie wird es gefeiert? Und was hat es mit Hasen und Eiern zu tun?

Woher kommt der Name Ostern?

Die Herkunft ist bis heute umstritten. Eine Erklärung führt ihn auf die germanische Frühlingsgöttin Ostara zurück, die Göttin der Morgenröte. Andere Experten bringen ihn in Verbindung mit Osten, der Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs. Beides wird auch mit dem griechischen Begriff "eos" und dem Althochdeutschen "eostarun" für die Morgenröte verbunden.

Wieder andere stellen Zusammenhänge her zum nordgermanischen "ausa", was als "gießen" an die Taufe erinnern könnte. In vielen anderen Ländern haben sich Begriffe wie "Pasen", "Paques", oder "Pasqua" durchgesetzt, die auf das jüdische Fest Pessach zurückgehen.

Pessach ist ein wichtiges Fest im jüdischen Frühlingsmonat Nissán. Ostern ist das höchste Fest der Christen. Das Ende des Ramadans ist einer der höchsten islamischen Feiertage. 21.03.2022 | 2:08 min

Was wird an Ostern gefeiert?

An Ostern feiern Christen ihr ältestes und wichtigstes Fest - die Auferstehung Jesu am dritten Tag nach dem Tod am Kreuz . Die zentrale Botschaft: Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende.

Im katholischen Katechismus, einer Zusammenfassung der Glaubenslehre, heißt es unter anderem, am Ende siege "das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst über den Tod".

Warum feiern wir überhaupt Ostern? Was sagt die Art und Weise, wie wir unseren Schokoladenhasen anknabbern, über unsere Psyche aus? Aber an Ostern ist noch so viel mehr passiert - was, das zeigt diese Dokumentation. 01.04.2021 | 42:42 min

Wie wird Ostern im Gottesdienst gefeiert?

Höhepunkt ist die Osternacht in der Dunkelheit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Hier sollen etliche Symbole den Auferstehungsglauben verdeutlichen - vom Feuer über die Wassersegnung bis zur Osterkerze.

In den Kirchen ertönen dann wieder die seit Gründonnerstag verstummten Glocken sowie die Orgel.

In der Osternacht entzünden Christen die Osterkerze am Osterfeuer. Doch: Welche Bedeutung hat die Osterkerze? Das erklärt Terra X. 15.04.2022 | 1:19 min

Warum feiern orthodoxe Christen Ostern meist an einem anderen Termin?

Die orthodoxe Kirche hat die Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 nicht mitgemacht. Daher feiern Ost und West meist an unterschiedlichen Terminen - 2023 zum Beispiel im Westen am 9. April und in den Ostkirchen am 16. April. Erst 2025 gibt es wieder einen gemeinsamen Termin, dann am 20. April.

2021 gab es einen Vorschlag aus der Orthodoxie für ein gemeinsames Osterdatum aller Christen ab 2025. Papst Franziskus wäre wohl bereit, hier Zugeständnisse zu machen, sagte der Präsident des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch.

Welches Brauchtum gehört zu Ostern?

Osterdeko mit bemalten Eiern

Lieber basteln als kochen? Die Osterzeit bietet Raum für Kreativität und natürlich darf das gute alte Osterei nicht fehlen. Quelle: dpa

Am bekanntesten ist wohl das Verschenken bemalter Eier . Das Ei ist in den meisten Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Früher hatten sich außerdem viele Eier angesammelt, da man in der Fastenzeit darauf verzichtet hatte.

Osterfeuer, auch Ostermeiler oder Osterbrände genannt

Osterfeuer sind als geselliges Event vielerorts in ganz Deutschland beliebt. Quelle: dpa

In manchen Gegenden gibt es Osterfeuer , die zum einen auf heidnische Bräuche des Winteraustreibens zurückgeführt werden. Zugleich stehen sie aber auch für Leben und Wärme - und setzen damit das christliche Ostergeschehen in sinnliche Erfahrungen um.

Feuer, Hase und bunte Eier : Welche Osterbräuche gibt es in Deutschland? Ostern ist das höchste Fest der Christen. Aber neben der religiösen Bedeutung prägen vor allem Brauchtum und uralte Traditionen die Osterfeiertage. von Agnes Heitmann mit Video

Osterritte und weitere Bräuche zu Ostern

Osterräderlauf in Lügde: Diese Tradition gehört seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Quelle: dpa

In der Oberlausitz gibt es die berühmten Osterritte der sorbischen Minderheit auf festlich geschmückten Pferden. Im nordrhein-westfälischen Lügde werden am Abend des Ostersonntags Räder mit Stroh gestopft, angezündet und einen Berg heruntergerollt. Diese Tradition des Osterräderlaufs gehört seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland

Warum bringt eigentlich ein Osterhase an Ostern die Eier? Hasen legen doch bekanntlich gar keine Eier! logo! zeigt, woher dieser eigentlich merkwürdige Brauch wohl kommt. 05.04.2022 | 0:53 min

Woher kommt der Osterhase?

Auch dafür gibt es verschiedene Erklärungen: Zum einen gilt auch er als Symbol der Fruchtbarkeit, zum anderen als Bote des Frühlings. An anderer Stelle heißt es, der Hase habe keine Augenlider und schlafe daher "mit offenen Augen", was auf Jesus hindeute, der "im Tod nicht entschlafen" sei.

Im 17. Jahrhundert war erstmals die Rede vom Osterhasen, der die Eier bringt, was später vor allem durch die Süßwarenindustrie weiter befördert wurde. Theologisch gesehen ist das Lamm eigentlich das passendere Symboltier: Schon die Juden opferten und aßen zum Pessachfest ein Lamm, und Jesus wird selbst als das Lamm Gottes bezeichnet.

Juden erinnern damit an die Befreiung der Israelit:innen aus der Sklaverei und ihren Auszug aus Ägypten. Im Christentum ist das Lamm ein Symbol für Jesus Christus geworden. 15.04.2022 | 1:00 min

Wovon hängt der Termin von Ostern ab?

Ostern ist ein bewegliches Fest, das am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Damit liegt der Termin immer zwischen dem 22. März und dem 25. April. Festgelegt wurde dies beim Konzil von Nizäa im Jahr 325.

Keiner weiß, wie Jesus Christus aussah, wie er lebte und wer er wirklich war. Dennoch wurde er zur Hauptfigur einer Weltreligion. Hat es ihn wirklich gegeben? 25.03.2021 | 15:45 min

Wie lange dauert die Osterzeit?

Seit dem zweiten Jahrhundert erstreckt sich die Feier des Osterfests über einen Zeitraum von 50 Tagen und endet mit Pfingsten , dem Fest des Heiligen Geistes. 40 Tage nach Ostern wird das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. Bis dahin war Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder mit seinen Jüngern zusammen, berichten die Evangelien.

