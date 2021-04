Dem christlichen Glauben nach soll Jesus, der Sohn des christlichen Gottes, von den Toten auferstanden sein. Das wird an Ostern gefeiert.

Die Osterzeit beginnt aber viel früher: nämlich schon 40 Tage vor Ostern.



Direkt nach Aschermittwoch geht es mit der Fastenzeit los, in der viele auf etwas verzichten, zum Beispiel auf Süßigkeiten.

Fünfeinhalb Wochen später ist Palmsonntag. An diesem Tag wird der Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert.

In der Woche darauf folgt Gründonnerstag. Mit der Farbe grün hat dieser Tag wohl nichts zu tun. Der Ausdruck kommt möglicherweise von dem uralten Wort "greinen", was so viel wie "weinen" bedeutet. Weinen deswegen, weil Jesus an diesem Tag mit seinen Jüngern sein letztes Abendmahl feierte. Am darauffolgenden Tag, am Karfreitag, wurde Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt. Der Karsamstag steht für die Grabesruhe.



Und am Ostersonntag wird die Auferstehung gefeiert. Damit ist aber noch nicht Schluss: Es gibt nämlich auch noch den Ostermontag. An diesem Tag sollen zwei Jünger dem auferstandenen Jesus begegnet sein und erst dann wurde an dieses Wunder geglaubt.



logo! erklärt euch unten im Video noch mal genauer, was an Ostern gefeiert wird.