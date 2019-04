Osterfeuer

Quelle: imago

Das eigentliche Osterfest beginnt mit dem Abendgottesdienst am Karsamstag, also der Osternacht. Dann feiern die Christen die Auferstehung von Jesus. An vielen Orten wird ein Osterfeuer entfacht. Der Pfarrer zündet die Osterkerze an und trägt die brennende Kerze in die dunkle Kirche hinein. Damit wird an die Auferstehung von Jesus erinnert, denn Feuer steht für Leben.



Das Osterfest liegt jedes Jahr an einem anderen Datum. Das liegt daran, dass sich das Osterfest nach dem Mond richtet. Gefeiert wird Ostern nämlich immer nach dem ersten Vollmond im Frühling.