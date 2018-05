An Pfingsten haben alle Kinder in Deutschland schulfrei. Warum das so ist und was genau an Pfingsten gefeiert wird, wissen allerdings nicht so viele. Dabei ist Pfingsten neben Weihnachten und Ostern das wichtigste Kirchenfest der Christen. Das Wort Pfingsten kommt aus dem Griechischen "pentekóste" und heißt "Der 50. Tag".