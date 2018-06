Für viele Menschen sind die Weihnachtstage die schönste Zeit im Jahr. Doch was wird an diesen Tagen überhaupt gefeiert? Weihnachten ist ein christliches Fest. Die Gemeinschaft der Christen folgt den Lehren von Jesus Christus. Die Christen glauben, dass Jesus Christus vor mehr als 2.000 Jahren als Sohn Gottes auf die Erde kam, um die Menschen zu retten. An Weihnachten feiern die Menschen die Geburt Christi.



Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren - an welchem Tag genau, weiß allerdings niemand. Deswegen legte die Kirche ein Datum fest: den 25. Dezember, an dem wir seitdem Jesu Geburt feiern. Der 24. Dezember wird in Deutschland and anderen Ländern Heiligabend genannt. In vielen Familien findet an diesem Abend die Bescherung statt.