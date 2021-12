Geschenke an alle Kinder zu verteilen, ist richtig viel Arbeit. In Island sind dafür gleich 13 kleine Trolle unterwegs. Die Weihnachtstrolle sind die Kinder der Trollfrau Grýla und leben das ganze Jahr über in einer Höhle in den Bergen. Sie haben sehr lustige Namen und heißen zum Beispiel Kochlöffellecker, Fensterglotzer oder Türzuschlager. Vom 12. bis zum 24. Dezember kommen sie aus ihrer Höhle heraus. Jeden Tag kommt dann ein anderer Troll vorbei und bringt Süßigkeiten oder kleine Geschenke. Dafür stellen die Kinder am Abend vorher ihre Schuhe nach draußen. Am besten ist es, den Trollen auch eine Kleinigkeit zu Essen in den Schuh zu legen. Wer Pech hat, findet sonst am nächsten Morgen statt Geschenken nur eine alte Kartoffel im Schuh!

Bildquelle: imago