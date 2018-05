In Deutschland und vielen anderen Ländern - wie Grönland, Haiti oder Madagaskar - ist Christi Himmelfahrt ein offizieller Feiertag. Viele freuen sich über das verlängerte Wochenende - aber wisst ihr eigentlich wieso dieser Tag ein Feiertag ist?



Christi Himmelfahrt ist - wie der Name schon sagt - ein christlicher Feiertag. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus Christus am 40. Tag nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen sei. Besonders im katholischen Glauben ist dieser Tag besonders wichtig. Traditionell finden dann Prozessionen statt, also kirchliche Umzüge, die durch die Gemeinde führen.