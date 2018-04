Der Ort, an dem das passiert sein soll, ist in der Stadt Jerusalem in Israel. Heute steht dort eine Kirche. Am Karfreitagmorgen versammeln sich in dieser Kirche hunderte Christen, um gemeinsam zu beten. Tausende Gläubige gehen gegen Mittag den Weg nach, den Jesus zurückgelegt haben soll bis er auf einem Hügel gekreuzigt wurde. Das Nachgehen dieses Weges heißt Karfreitagsprozession.