Osterfeuer: Gefahren für Tiere und Natur eindämmen

Die Flammen schlagen meterhoch, Menschen versammeln sich ums Feuer, klönen und wärmen sich. Oft gibt es Getränke und Essen vom Grill Osterfeuer sind als geselliges Event vielerorts in ganz Deutschland beliebt. Eine Gefahr, die viele dabei nicht im Blick haben: Für kleinere Wildtierarten ist ein aufgeschichteter Holzhaufen ein willkommenes Versteck oder Aufzieh- und Brutplatz für ihre Jungen - insbesondere jetzt im Frühjahr, wenn die Unterschlüpfe für Tiere in der Natur noch begrenzt sind.

Holz für das Osterfeuer umschichten

Was also kann man tun, um die Tiere zu schützen? "Ist das Holz bereits aufgeschichtet, sollte man es kurz vor dem Entzünden noch einmal umschichten", empfiehlt Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Aber vorsichtig, denn Tiere, die sich unter dem Holz verstecken, könnten verletzt und Vogelnester zerstört werden.

Dem Zoologen zufolge nisten Vogelarten wie der Zaunkönig oder das Rotkehlchen gerne in Holzhaufen. Und: Die Nester der heimischen Vogelarten stehen unter Naturschutz und dürfen nicht zerstört werden. Wer ein Nest entdeckt, muss dieses in Ruhe lassen - eine Umplatzierung würde von den Tieren nicht angenommen und die Brut wäre zerstört.

Feuer lieber klein halten

Das Holz sollte vorher in Scheunen, Garagen oder anderen Räumen lagern, in denen es sich nicht als Versteck für Tiere anbietet. Heiermann weiß, dass dieser Idealzustand nicht immer so einfach umsetzbar ist. Er plädiert daher für das Motto: Weniger ist mehr - lieber ein kleines Feuer mit weniger Holz, aber dafür im Sinne der Umwelt.

Laut Zoologe Julian Heiermann sollte man versuchen, beim Verbrennen von Holz so wenig Emissionen wie möglich zu verursachen - also nur trockenes Holz und nichts anderes verwenden. Wer Holz aus dem Garten nimmt, sollte am besten noch etwas davon als Unterschlupf für Tiere liegen lassen. Ansonsten empfiehlt Heiermann unbehandeltes Holz, das man nicht aus der Natur nimmt - zum Beispiel Paletten. Wichtig: Aus Wäldern darf nichts mitgenommen werden. Hier müsste man zuerst den Förster um Erlaubnis fragen.

Geräusche als Warnung ungeeignet

Der richtige Platz für das Osterfeuer

Für Julian Heiermann vom Nabu ist es wichtig, nicht nur die Frage nach dem Wie, sondern auch dem Wo zu stellen. Tiere können nämlich auch indirekt vom Feuer betroffen sein. "Zieht der Rauch des Feuers in einen Baum, in dem Vögel brüten, besteht die Gefahr, dass die Elterntiere das Nest verlassen und die Brut auskühlt oder die Jungtiere sterben", erklärt er. Er empfiehlt daher einen ausreichenden Abstand zu Bäumen. Stellt ein Landwirt zum Beispiel seine Wiese zur Verfügung, sollte das Feuer besser in der Mitte positioniert werden als am Rand.