Tiere im Winterschlaf: Das hilft Igel & Co. beim Überwintern

"Viele Tierarten bedroht der Verlust der natürlichen Lebensräume, durch die vermehrte Landnutzung, Zerschneidung der Landschaft, Versiegelung, Pestizide , mangelnde Strukturvielfalt in der Landschaft", erklärt Julia-Marie Battermann von der Deutschen Wildtier Stiftung. Allerdings könne man den Arten helfen, "indem wir unsere Gärten mit ganz einfachen Maßnahmen so gestalten, dass die Tiere Nahrung und Unterschlupf finden".

Laubhaufen bieten Schutz im Garten

Auch im Winter benötigen Wildtiere "wilde Ecken" im Garten, die ihnen Unterschlupf und Schutz bieten. "Dafür ist es ratsam, Laub nicht überall zusammenzukehren und Laubhaufen im Garten zu belassen", betont Battermann. So wie beim Igel: Dieser nutzt sie gerne als Winterschlafquartier.

Benjeshecke hat viele Vorteile

Auch eine Benjeshecke kann hilfreich sein. Diese ist eine besondere Heckenart, die zahlreiche Vorteile für die Umwelt bietet. Sie ist wie ein natürlicher Kompost, bietet Sicht- und Windschutz und gewährt einer Vielzahl an Tieren Unterschlupf.

Winterschlaf ist nicht gleich Winterschlaf

Um gut durch den Winter zu kommen, haben Wildtiere verschiedene Strategien entwickelt: Beim Winterschlaf laufen etwa bei Igeln Fledermäusen oder Siebenschläfern laut dem Deutschen Tierschutzbund sämtliche Lebensfunktionen auf Sparflamme. Dies sei notwendig, da die Tiere so nur wenig Energie verbrauchen und von ihren Fettreserven leben können, sagt Lea Schmitz.

Eichhörnchen, Braunbären oder Dachse halten keinen Winterschlaf, sondern Winterruhe. Sie wachen immer wieder auf und gehen an ihren im Herbst angelegten Vorrat.

In Kältestarre auf Außentemperaturen angewiesen

Amphibien und Reptilien fallen im Winter in eine sogenannte Winterstarre. Diese wechselwarmen Tiere sind auf die Außentemperaturen angewiesen. "Im Winter passt sich ihr Körper der Umgebungstemperatur an - sie fallen in Kältestarre und können selbst aktiv nichts für ihren Wärmehaushalt tun", erklärt Schmitz.