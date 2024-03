Sabbatical: Mit diesen Modellen klappt die Auszeit vom Job

Sind die Gedanken sortiert und ist der eigene Batteriespeicher wieder aufgeladen, gilt es, im Alltag etwas zu verändern, so Psychologin Ivon Ames. Was war die Motivation: Unzufriedenheit im Job ? Stress? Sie rät, das Gespräch mit den Vorgesetzten zu suchen, um Lösungen zu finden: Vielleicht eine Weiterbildung, mehr meetingfreie Zeit oder flexiblere Arbeitszeiten ? "Überlegen Sie sich, was Sie brauchen. Sonst wurde das Problem nur verschoben und man kommt in einem halben Jahr wieder an den gleichen Punkt."